Хакеры включили в точках сети кофеен украинский гимн

IT-инфраструктуру российской сети кофеен «Правда кофе» атаковали хакеры и включили гимн Украины. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

По его словам, атака произошла 24 августа и началась сразу в нескольких точках. Источник пояснил, что Wi-Fi-роутеры в компаниях — это часть внутренней сети предприятия, которая обеспечивает работу всех устройств и компонентов: от кассовых узлов до систем безопасности. Он отметил, что причиной хакерских атак на оборудование и базы данных может стать нарушение требований информационной безопасности.

Информацию о хакерской атаке подтвердил представитель «Правда кофе», не раскрыв подробностей инцидента.

В начале июля РЖД сообщила о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании. Но кассы на станциях и вокзалах продолжали функционировать штатно, продажа билетов осуществлялась в обычном режиме. Затем «Российским железным дорогам» удалось восстановить работу сайта и мобильного приложения, несмотря на то, что хакерская атака продолжалась.

Ранее эксперты заявили об уязвимости космических спутников для хакерских атак.