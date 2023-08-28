В Кривом Роге слышны взрывы

В украинском городе Кривой Рог в Днепропетровской области слышны взрывы. Об этом сообщает украинское издание ТСН.

«Кривой Рог: звучат мощные взрывы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Украине действие воздушной тревоги, объявленной ночью в ряде регионов, распространилось на большую часть территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сирены включились в 03:39 мск в Николаевской области, а через пять минут красная зона захватила Днепропетровскую область. К 04:00 воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Затем сирены зазвучали в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. К 4:33 сирены включились в Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областях и в Киеве.

До этого глава Военной администрации города Кривой Рог на Украине Александр Вилкул заявил, что взрыв в городе повредил объект энергетической инфраструктуры. По словам чиновника, после взрыва часть общественных учреждений в городе перешла на генераторы, при этом несколько улиц и линий электротранспорта оказались обесточены.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.