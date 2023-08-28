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В Приморье увеличилось число отрезанных паводком сел

В Приморье 26 сел отрезало паводком от большой земли

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Виталий Аньков/РИА Новости

За сутки число отрезанных после сильных ливней населенных пунктов в Приморском крае выросло до 26. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя краевого Министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

После прошедших в Приморье 23 и 25 августа интенсивных осадков поднялся уровень воды в реках, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. На 27 августа 20 населенных пунктов были отрезаны от остальной территории края.

В настоящий момент подтоплены шесть участков дорог, отрезаны 26 населенных пунктов. В связи с этим, в Дальнереченском и Ольгинском муниципальных округах организована работа четырех лодочных переправ.

Ранее сообщалось, что сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций доставили на вертолете Ми-8 около двух тонн гуманитарной помощи в Щербакову и Михайловку Приморского края, отрезанные от большой земли из-за подтоплений.

25 августа на территории Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Как рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, данный режим объявлен с расчетом на более оперативное оказание помощи со стороны федеральных властей. Кожемяко также отметил, что выпавшие сильные осадки нанесли общий ущерб на сумму порядка 7 млрд рублей.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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