Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В колониях введут спецрежим в случаях эпидемий и захвата заложников

Путин расширил основания для введения режима особых условий в колониях

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень оснований для введения в исправительных учреждениях режима особых условий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, который вступит в силу через 180 дней после публикации, особый порядок в колониях сможет вводиться в случае установления в России режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Кроме того, в расширенном перечне указан захват заложников, возникновение угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение, введение карантина.

Соответствующие изменения внесут в статью 85 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) РФ.

Ранее основанием для режима особых условий могло стать стихийное бедствие, чрезвычайное или военное положения в регионе, где находится исправительное учреждение, массовые беспорядки или неповиновение осужденных.

21 августа сотрудник мордовской колонии рассказал, как пожизненно осужденные влюбляются и вступают в браки.

Ранее житель Урала вышел из колонии и запер в своей квартире 9-летнюю соседку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях