В Грузии заявили, что опасности повторного обрушения скалы у монастыря нет

Согласно заявлению Национального агентства по охране окружающей среды, нет опасности повторного обрушения скалы у монастыря Шиомгвиме.

По предварительной оценке, произошло мгновенное обрушение массы различного состава на крутом склоне. Геологи указали, что если бы был дождь, отвалившаяся часть скалы могла бы вызвать оползень. В настоящее время место считается безопасным, однако требуется постоянное наблюдение.

В ближайшие дни специалисты проведут дополнительные геологические исследования.

В результате обрушения скалы у средневекового грузинского монастыря Шиомгвиме никто не пострадал. Отмечается, что в этом ущелье периодически падают камни, однако не в таком масштабе.

Шиомгвиме — средневековый монашеский архитектурный комплекс, расположенный недалеко от города Мцхета. Он находится в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура), примерно в 30 км от грузинской столицы Тбилиси. Он был основан в VI веке отшельником Шио Мгвимским. Монастырь неоднократно подвергался разрушениям и, несмотря на это, регулярно восстанавливался.

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