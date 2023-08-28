Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде поддержали ужесточение ответственности за нарушения ПДД с самокатом

Клишас выступил за ужесточение ответственности за нарушение правил для самокатов

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

Необходимо ужесточить ответственность за нарушение правил для самокатов. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

По его словам, без серьезного ужесточения ответственности за нарушение правил для самокатов не обойтись.

«Но очень правильно, что коллеги в Думе обратили внимание на данную проблему. Она требует решения», — написал глава комитета Совфеда.

1 марта в России вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), где электросамокаты получили статус средств индивидуальной мобильности. Ехать на них разрешается со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.

Накануне стало известно, что Париж первым в Европе запретит аренду электросамокатов. В 2022 году во французской столице зафиксировали 400 тыс. таких поездок.

Ранее ГИБДД Москвы объявила даты рейда по электросамокатам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях