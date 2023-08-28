В Совфеде поддержали ужесточение ответственности за нарушения ПДД с самокатом

Необходимо ужесточить ответственность за нарушение правил для самокатов. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

По его словам, без серьезного ужесточения ответственности за нарушение правил для самокатов не обойтись.

«Но очень правильно, что коллеги в Думе обратили внимание на данную проблему. Она требует решения», — написал глава комитета Совфеда.

1 марта в России вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), где электросамокаты получили статус средств индивидуальной мобильности. Ехать на них разрешается со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.

Накануне стало известно, что Париж первым в Европе запретит аренду электросамокатов. В 2022 году во французской столице зафиксировали 400 тыс. таких поездок.

Ранее ГИБДД Москвы объявила даты рейда по электросамокатам.