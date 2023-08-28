Симоньян предложила желающим возвратиться в РФ и проявить деятельное раскаяние

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила тем, кто ранее покинул Россию, а теперь хочет вернуться в страну, оказывать помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Симоньян, «бывшие испуганные, а ныне пригорюнившиеся патриоты тихонечко стали стучаться обратно». Но, считает главред RT, прощать их следует только при деятельном раскаянии. Деятельным же раскаянием, по мнению Симоньян, является сбор денег и трата своих средств на приобретение необходимого для фронта и на помощь семьям участникам СВО.

Журналистка отметила, что она понимает, почему уехавшие за границу россияне хотят вернуться домой. Они убедились на собственном опыте, что в США и, вообще, на Западе вовсе не так замечательно, как это представлялось еще начиная с 1980-1990 годов. В качестве примера Симоньян привела данные о высокой преступности в США и о значительном количестве голодающих в Великобритании.

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