Симоньян заявила, что рядом с ее домом снова упал беспилотник

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что поблизости от ее дома снова упал беспилотный летательный аппарат. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что рядом с ее домом «второй раз за неделю упал беспилотник».

«Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — поделилась Симоньян.

По ее словам, запуск беспилотников, в том числе по району Москва-сити, должен призвать Россию отказаться от спецоперации на Украине.

Симоньян добавила, что такие действия приведут не к тому, что Россия «даст заднюю», а у нее «вообще тормоза откажут».

Она также отметила, что российские военнослужащие делают все возможное, чтобы отражать атаки беспилотников.

Симоньян в понедельник, 21 августа, сообщала о первом подобном случае, когда по соседству с ее домом в Истринском районе Подмосковья упал беспилотник.

15 июля российские спецслужбы сообщили о предотвращении покушения на Симоньян и журналистку Ксению Собчак. В ФСБ заявили, что преступления готовились по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). 14 июля в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», следовавшие за журналистками по адресам работы и проживания.

Ранее в покушении на Симоньян и Собчак заподозрили несовершеннолетних.