Симоньян заявила, что рядом с ее домом снова упал беспилотник

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что поблизости от ее дома снова упал беспилотный летательный аппарат. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».
Она отметила, что рядом с ее домом «второй раз за неделю упал беспилотник».
«Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — поделилась Симоньян.
По ее словам, запуск беспилотников, в том числе по району Москва-сити, должен призвать Россию отказаться от спецоперации на Украине.
Симоньян добавила, что такие действия приведут не к тому, что Россия «даст заднюю», а у нее «вообще тормоза откажут».
Она также отметила, что российские военнослужащие делают все возможное, чтобы отражать атаки беспилотников.
Симоньян в понедельник, 21 августа, сообщала о первом подобном случае, когда по соседству с ее домом в Истринском районе Подмосковья упал беспилотник.
15 июля российские спецслужбы сообщили о предотвращении покушения на Симоньян и журналистку Ксению Собчак. В ФСБ заявили, что преступления готовились по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). 14 июля в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», следовавшие за журналистками по адресам работы и проживания.
Ранее в покушении на Симоньян и Собчак заподозрили несовершеннолетних.