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Патриархия Грузии прокомментировала обрушение скалы на средневековый монастырь

При обрушении скалы у средневекового монастыря Шиомгвиме никто не пострадал

В результате обрушения скалы у средневекового грузинского монастыря Шиомгвиме никто не пострадал. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на местную патриархию.

Отмечается, что в этом ущелье периодически падают камни, однако не в таком масштабе.

Уточняется, что последствий для людей и зданий в результате обрушения скалы нет.

В ближайшее время на место случившегося приедут геологи.

Посетителям въезд на территорию монастыря ограничен на неопределенное время.

Ранее стало известно, что оползень накрыл средневековый монастырь Шиомгвиме в Грузии.

Шиомгвиме — средневековый монашеский архитектурный комплекс, расположенный недалеко от города Мцхета. Он находится в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура), примерно в 30 км от грузинской столицы Тбилиси. Он был основан в VI веке отшельником Шио Мгвимским. Монастырь неоднократно подвергался разрушениям и, несмотря на это, регулярно восстанавливался.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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