В Курской области помогут в восстановлении поврежденного беспилотником дома

Власти Курской области будут помогать в восстановлении многоквартирного дома в Курске после того, как в него 27 августа врезался беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил в официальном Telegram-канале курский губернатор Роман Старовойт.

«Осмотрел многоквартирный дом на улице Карла Маркса в Курске, который пострадал сегодня от украинского беспилотника. Здесь повреждено остекление семи балконов, выбиты оконные стекла на верхних этажах», — пояснил глава региона.

По его словам, власти Курса в обязательном порядке помогут всем, кто в этом нуждается.

Известно, что специалисты уже приступили к работе, планируется оценить причиненный ущерб из-за столкновения с украинским беспилотником.

До этого Старовойт обращал внимание, что беспилотник повредил окна в жилом доме и университете в Курске.

Также Baza писала, что украинский беспилотник сбросил бомбу на жилой дом в Курской области.

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