Москвичам рассказали о погоде в первый день осени

На новой неделе в московском регионе потеплеет, в пятницу, 1 сентября температура воздуха может подняться до +30°C, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам метеоспециалиста, показания термометров станут повышаться не только до конца августа, но и в начале сентября.

«В понедельник, благодаря гребню скандинавского антициклона, будет относительно солнечно, сухо и умеренно тепло, днем +17...+22°C. Во вторник скользнет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием облачности и скоротечным дождем в первой половине дня, что не позволит воздуху прогреться выше +16...+21°C», — добавил Тишковец.

По словам синоптика, в среду, 30 августа, обойдется без существенных осадков, воздух прогреется до +25°C.

В последний день лета, 31 августа, будет еще теплее, а столбики термометров покажут до +27°C.

«Старт осени ознаменуется пиком жары, столбики дневных термометров покажут +25...+30°C...», — заключил эксперт.

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