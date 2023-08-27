Мужчина с ножом напал на девушку на пляже в Туапсе

На туапсинском пляже мужчина на глазах у многочисленных отдыхающих набросился на знакомую и не менее 15 раз ударил ее ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 25 августа на пляже санатория «Сосновый» в Туапсинском районе края. Нападение мужчины на отдыхавшую девушку попало на записи камер видеонаблюдения: он подошел к лежащей на берегу знакомой и начал наносить ей удары ножом.

Пострадавшую спасли очевидцы, которые вызвали скорую помощь. 35-летняя жительница Салехарда госпитализирована, у нее не менее 15 ножевых ранений.

Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но был задержан, в отношении 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее под Ростовом военнослужащий ранил ножом двоих сослуживцев.