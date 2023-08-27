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В Румынии рассказали о последствиях взрывов на АЗС

Из-за взрывов на АЗС в Румынии восемь домов сгорели и 11 повреждены

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В результате взрывов на автомоильной заправке в румынском городе Креведия восемь домов сгорели и еще 11 получили повреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета уезда Дымбовица Корнелиу Штефана.

Штефан отметил, что всем эвакуированным была предоставлена еда и временный приют.

«По имеющимся на данный момент данным, сгорели 8 домов, повреждены еще 11. Мы предоставим жилье в этом районе всем эвакуированным семьям», — заявил он.

Ночью 27 августа на автозаправке, расположенной в городе Креведия, прогремели четыре взрыва и начался пожар. Предварительно, на объекте взорвались баллоны с газом. Лишились жизни два человека, пострадали почти 60.

Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД республики Раед Арафат заявил, что Автомобильная заправка в румынском городе Креведия, где в результате четырех взрывов пострадали люди, ранее лишилась лицензии на работу. Как он отметил, у компании не было необходимых документов для продолжения деятельности. При этом он подчеркнул, что пожарные регулярно проверяют АЗС на соответствие нормам безопасности, но назначить инспекцию возможно только при наличии у властей информации об их работе.

Ранее в румынском городе Креведия загорелся ангар с пластмассой, который находится недалеко от местного оружейного завода.

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