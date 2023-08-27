Участники The Killers оказались разочарованы реакцией зала на российского фаната

Вокалист американской рок-группы The Killers Брэндон Флауэрс признался, что был разочарован реакцией грузинской публики на выход на сцену барабанщика из России. Об этом певец рассказал в интервью для британской газеты The Sunday Times.

По словам артиста, он вместе с коллегами стремится проводить концерты, которые могли бы способствовать объединению людей. Но во время выступления в Батуми его фразу «все люди братья» расценили как поддержку спецоперации на Украине.

«Мы опечалены тем, как все вышло», — сказал Флауэрс.

Также он заявил, что сейчас находится «в кризисе» и даже раздумывает об отказе от проведения крупных концертов. Более того, коллектив может отложить запись своего нового альбома.

В середине августа рок-группа The Killers провела концерт в грузинском городе Батуми. Мероприятие состоялось на местном стадионе Black Sea Arena.

При этом во время выступления солист коллектива по традиции пригласил на сцену одного из зрителей, которым оказался барабанщик из РФ. Исполнитель подчеркнул, что это не имеет для него значения, и предложил вместе сыграть песню.

Также фронтмен поинтересовался мнением публики, но не всех зрителей обрадовал выбор кумира. Некоторые поклонники освистали артистов и демонстративно покинули арену.

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