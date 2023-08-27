Собака во время игры искусала лицо ребенку в Ленобласти

В Выборгском районе Ленобласти после нападения собаки госпитализирована школьница, у девочки многочисленные укушенные раны в области лица. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в СНТ «Хуторок» в поселке Кирилловское 26 августа, в медицинское учреждение с ранами лица поступила 10-летняя девочка, она находится в состоянии средней степени тяжести в отделении челюстно-лицевой хирургии.

По словам родителей пострадавшей, к ним на дачу приехали гости с собакой, во время игры животное внезапно набросилось на ребенка и вцепилось девочке в лицо. По факту травмирования малолетней проверку проводят следователи, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ребенок попал в больницу после нападения собаки в Челябинской области.