Пьяный пассажир угрожал захватить самолет при посадке в Москве

Нетрезвый пассажир находился на борту Boeing 777, при заходе на посадку в Москве он заявил, что захватит воздушное судно. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Самолет следовал рейсом из Магадана в Москву, во время полета один из пассажиров начал вести себя агрессивно, бортпроводники пересадили мужчину в другое кресло, чтобы он не мешал остальным.

Когда воздушное судно снизилось и начло выполнять заход на посадку, дебошир заявил, что захватит самолет. Пьяный путешественник был задержан нарядом полиции сразу после приземления, он доставлен в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.