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Ребенку с ДЦП пришлось ползти по лестнице на заседание суда в Казани

«116.ru»: в Татарстане ребенку с ДЦП пришлось ползти по лестнице в здании суда

В Вахитовском районном суде в Казани мальчику с детским церебральным параличом пришлось ползком спускаться с лестницы. Об этом сообщает «116.ru».

О произошедшем рассказала мать школьника, женщину обязали явиться на судебное заседание вместе с сыном, но взобраться на третий этаж в инвалидном кресле ребенок не мог, ему пришлось ползти. Спуститься вниз с третьего этажа мальчик тоже самостоятельно не мог, ему пришлось сесть на ступени и спускаться, держась за перила.

«Даже мужики стояли и ждали, пока сын сползет. Они даже не сказали: «Давайте поможем донести до такси». Они стояли, как будто нас не видят. Мы люди, которых нет», — поделилась женщина.

Ребенка пытался занести на руках на третий этаж охранник, но не смог донести тяжелое инвалидное кресло, матери пришлось самой поднимать мальчика. Семья судится с исполкомом Казани за жилье для сына, 14-летний мальчик должен был присутствовать на заседаниях.

По данным пресс-службы Вахитовского суда, ситуация взята на контроль, инициировано проведение проверки.

Ранее в Челябинской области инвалид ползком добирался в аптеку.

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