Исследование показало, когда россияне чувствуют себя отдохнувшими во время отпуска

Россияне начинают чувствовать себя отдохнувшими только на восьмой день отпуска, а на 11-й день большинство соотечественников уже рассчитывает вернуться на работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Яндекс Путешествий» и A2:Research.

«Для счастья каждому третьему россиянину (31%) необходим отпуск хотя бы раз в 3-4 месяца. В среднем по-настоящему отдохнувшими россияне себя чувствуют на 8-й день отдыха...» — передает агентство.

Подчеркивается, что каждый четвертый опрошенный признался, что вообще не хочет возвращаться к трудовым будням после окончания отпуска.

В указанном исследовании приняли участие 1 220 граждан РФ.

Стало известно, что каждому пятому россиянину достаточно мыслей о предстоящем отпуске для счастья, 19% чувствуют себя счастливыми только с первого дня отдыха. В свою очередь 16% участников опроса испытывают радостные эмоции с момента подписания заявления на отпуск руководством.

До этого сообщалось, что почти треть россиян сталкиваются с выгоранием после возвращения из отпуска.

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