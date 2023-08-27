В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом

Беспилотник врезался в многоквартирный дом, расположенный в Курске на улице Карла Маркса, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Он опубликовал фото, на которых видны повреждения стекол в квартирах на нескольких этажах жилого здания и корпуса инженерного факультета Курского аграрного университета, расположенного на той же улице.

Старовойт уточнил, что возгораний не произошло и никто из жителей не пострадал.

Он отметил, что оперативные службы работали на месте взрыва, в настоящее время оценивается нанесенный ущерб. Губернатор пообещал помочь жителям в восстановлении испорченного имущества.

Несколькими днями ранее Старовойт заявил о ночном ударе украинского БПЛА по вокзалу в Курске. Из-за удара дрона возник пожар, были повреждены крыша, фасад здания и зал ожидания, первая платформа, пешеходный тоннель.

До этого Baza писала, что украинский беспилотник сбросил бомбу на жилой дом в Курской области, расположенный поблизости от украинской границы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.