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В Казахстане произошел пожар на шахте компании «АрселорМиттал»

В Казахстане произошел второй за 10 дней пожар на шахте «АрселорМиттал»

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Акимат Карагандинской области

В Казахстане произошел второй за 10 дней пожар на шахтах компании «АрселорМиттал Темиртау». Об этом сообщает сообщает портал Orda.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Согласно сообщению компании, инцидент произошел на шахте «Саранская» в 1:55 (22:55 мск, 26 августа). Там был введен план ликвидации аварии. Уточняется, что силами отделения профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы (ПВАСС) пожар был ликвидирован.

«Все работники выехали на поверхность. Пострадавших нет, причины и обстоятельства уточняются», — указали в пресс-службе предприятия.

17 августа сообщалось, что в Карагандинской области загорелась шахта «Казахстанская». Власти Казахстана уточнили, что в момент ЧП в шахте находились 227 человек.

В ночь на 27 августа сообщалось, что в ангаре с пластмассой, расположенном близ оружейного завода в румынском городе Креведия неподалеку от Бухареста, произошел пожар.

Ранее пожар произошел на шахте в Челябинской области.

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