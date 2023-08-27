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Телефонные мошенники убедили пенсионерку продать две квартиры и дачу

Во Владивостоке пенсионерка отдала мошенникам накопления, две квартиры и дачу

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Depositphotos

В Приморье мошенники убедили пожилую женщину передать им все накопления, заставили продать квартиры и дачу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Пенсионерка из Владивостока лишилась недвижимости и накоплений на 14,6 млн рублей из-за мошенников. Еще в феврале 2023 года на мобильный телефон пострадавшей позвонил неизвестный мужчина, он представился сотрудником полиции и сообщил пенсионерке, что злоумышленники пытаются похитить ее сбережения с банковского счета.

77-летнюю женщину убедили снять деньги и перевести их на другие счета. Она сняла с карты два миллиона рублей и отправила мошенникам. Спустя несколько дней аферисты снова позвонили женщине и заставили пенсионерку сделать фото ее квартиры, выставили недвижимость на продажу, а вырученные средства снова ушли на неизвестные счета.

Аналогичным образом пенсионерка лишилась второй квартиры и дачи на общую сумму 14,6 млн рублей. Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мошенники выманили у школьника 650 тыс. рублей при покупке промокода в игре.

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