Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские средства ПВО сбили украинские дроны в Брянской и Курской областях

Минобороны РФ заявило о ликвидации украинских БПЛА в Брянской и Курской областях

Вооруженные силы РФ уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Брянскую и Курскую области. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

В тексте указано, что в ночь на 27 августа украинские военные пытались нанести удары по российским объектам. По имеющимся данным, в ходе операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении.

При этом в социальных сетях появились кадры, на которых слышны звуки взрывов. Видео было сделано при помощи камеры наблюдения, установленной на домофоне одного из жилых домов в Курске.

26 августа в Брянской области также сработала система противовоздушной обороны. Согласно заявлению военного ведомства, в 21:45 (время совпадает с московским) украинский БПЛА самолетного типа предпринял неудачную попытку атаковать российские объекты на территории региона.

Ранее в США рассказали, с какой целью украинская армия атакует РФ при помощи дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях