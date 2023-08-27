Российские средства ПВО сбили украинские дроны в Брянской и Курской областях

Вооруженные силы РФ уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Брянскую и Курскую области. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

В тексте указано, что в ночь на 27 августа украинские военные пытались нанести удары по российским объектам. По имеющимся данным, в ходе операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении.

При этом в социальных сетях появились кадры, на которых слышны звуки взрывов. Видео было сделано при помощи камеры наблюдения, установленной на домофоне одного из жилых домов в Курске.

26 августа в Брянской области также сработала система противовоздушной обороны. Согласно заявлению военного ведомства, в 21:45 (время совпадает с московским) украинский БПЛА самолетного типа предпринял неудачную попытку атаковать российские объекты на территории региона.

Ранее в США рассказали, с какой целью украинская армия атакует РФ при помощи дронов.