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В Бурятии исчезла группа из пяти туристов при сплаве по реке

В Бурятии пропали туристы, сплавлявшиеся по реке на катамаранах

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Илья Тимин/РИА Новости

Тургруппа в составе пяти человек исчезла в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на катамаранах по реке Тыя, их ищут спасатели. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МЧС в Telegram-канале.

«В назначенное время группа не вышла с маршрута, <...> для оказания помощи <...> принято решение о начале поисково-спасательной операции», — отмечается в сообщении.

Согласно информации ведомства, из Улан-Удэ на место происшествия направился вертолет Ми-8 МЧС России в целях оперативного поиска пропавших туристов.

В публикации говорится, что тургруппа ориентировочно может находится в районе урочища Перевал на севере Бурятии, оттуда и начали поиски сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций.

В начале августа в Кировском районе Мурманской области исчезла группа туристов из шести человек.

До этого 18-летний житель Пермского края пропал на перевале Дятлова.

Ранее группа российских альпинистов исчезла в горах Киргизии.

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