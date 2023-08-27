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Несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ во Флориде

Во Флориде в результате стрельбы в магазине погибли несколько человек

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Nam Y. Huh/AP

Несколько человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в магазине Dollar General в Джексонвилле (штат Флорида). Об этом сообщает телеканал WJXT со ссылкой на мэра города Донну Диган.

По ее словам, инцидент произошел приблизительно в 13:00 (20:00 мск) субботы. На место происшествия прибыли экстренные службы, а также полицейский спецназ.

Отмечается, что нападавший, предположительно, мертв. Информации о причине произошедшего, а также о числе раненых и погибших пока не приводится. 

По данным телеканала Fox News, жертвами нападавшего стали по меньшей мере четыре человека.

До этого стало известно, что как минимум семь человек пострадали в результате стрельбы в ходе парада, посвященного карибской культуре в Бостоне.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили ранения в результате перестрелки во время школьного матча по футболу в штате Оклахома в США. Мужчина, устроивший стрельбу, скрылся с места преступления. Это был чернокожий мужчина в серой толстовке с капюшоном. Шеф полиции города Чокто подтвердил, что пострадали четыре человека, среди них есть школьница.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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