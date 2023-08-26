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В Брянской области предотвратили атаку беспилотника ВСУ

Губернатор Брянской области Богомаз: ПВО пресекли попытку атаки БПЛА ВСУ

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Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины в Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, БПЛА был уничтожен над Трубчевским районом средствами ПВО. Пострадавших нет.

Сбитый беспилотник упал в поле.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что днем 26 августа была пресечена попытка украинской стороны осуществить террористическую атаку беспилотного летательного аппарата по объектам, расположенным на территории России. Благодаря дежурным средствам ПВО украинский беспилотник получилось уничтожить над территорией Белгородской области.

До этого стало известно, что российская ПВО за сутки перехватила 12 снарядов РСЗО HIMARS, сбила 37 дронов ВСУ.

Также Минобороны сообщило об уничтожении украинских дронов и САУ «Гвоздика» в Донецкой народной республике. При помощи зенитного ракетного комплекса «Оса» были сбиты два беспилотника самолетного типа «Фурия».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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