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Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Запорожье

«Страна»: взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Запорожье

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Leo Correa/AP

Взрывы произошли вечером в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинское издание «Страна».

Других подробностей не приводится. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

24 августа взрыв произошел в Запорожье на фоне воздушной тревоги.

До этого в городах Измаил и Рени на Украине произошли взрывы.

14 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что после взрывов в городе произошли пожары.

12 августа бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works, что Украина может лишиться Одессы из-за неспособности вооруженных сил страны продолжать военные действия в полном объеме. По его мнению, с каждым днем «значительно снижаются» шансы на то, что Украина удержит контроль над этим городом.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.

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