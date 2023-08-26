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В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях

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Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Уточняется, что вначале сирены прозвучали в Днепропетровской области, позже тревога распространилась на Харьковскую.

26 августа воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины. Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях.

В этот же день сообщалось, что мощный взрыв произошел в Донецкой народной республике в городе Краматорск, который в настоящее время находится под контролем властей Украины.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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