Жителей Москвы предупредили о сильном тумане

В ближайшие часы в Москве ожидается сильный туман — видимость может ухудшиться до 200-700 метров. Об этом сообщает МЧС Москва в своем Telegram-канале со ссылкой на данные синоптиков Росгидромета.

«В период с 22.00 часов 26 августа до 07.00 часов 27 августа местами по г. Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров», — предупредили в ведомстве.

Водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать опасных маневров.

Вечером и ночью в столице ожидается +10...+12°С, западный, северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/c. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозирует, что в День знаний в столице будет теплая и солнечная погода. Воздух, по его словам, прогреется до +24°C.

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