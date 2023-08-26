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Губернатор Севастополя предупредил о тренировке флота в Камышовой бухте

Развожаев: в Камышовой бухте флот будет проводить тренировку

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале предупредил о тренировке Черноморского флота в Камышовой бухте.

По его словам, с 19.00 до 20.00 флот будет проводить тренировку расчетов ППДО. В городе все спокойно.

Ранее в Севастополе силовики задержали двух граждан Украины по подозрению в подготовке диверсии.

Как сообщает источник, сотрудники вневедомственной охраны заметили двух мужчин, копающих землю на территории Балаклавского района у узла водозаборной станции. У них проверили документы — мужчины оказались гражданам Украины.

В телефонах копателей нашли карту с маршрутом по инфраструктурным объектам района. Также мужчины имели специальный инструмент, а в выкопанной ими яме обнаружили устройство — его отправили на экспертизу.

Задержанные утверждали, что искали клад и заблудились. По их словам, у водозаборной станции они хотели справить нужду, а яму выкопали, чтобы найти потерянные ключи.

Ранее глава МВД Украины заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

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