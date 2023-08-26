Задержанный в Финляндии один из лидеров ДШРГ «Русич» попросит у Хельсинки убежища

Гражданин России, которого задержали в Финляндии по запросу Украины, планирует просить у Хельсинки убежища. Об этом сообщает телерадиоканал Yle со ссылкой на адвоката задержанного, передает ТАСС.

По информации российского посольства, дипломаты поддерживают связь с адвокатом и родственниками россиянина. В дипмиссии также добавили, что 23 августа финской стороне направляли запрос на проведение встречи с задержанным.

26 августа стало известно, что российские дипломаты договорились с финской стороной о предоставлении в ближайшие дни консульского доступа к россиянину Яну Петровскому (известному также как Воислав Торден), задержанному в Финляндии по запросу Украины.

Накануне сообщалось, что в Финляндии правоохранительные органы задержали гражданина России Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

До этого в российском диппредставительстве в Хельсинки заявляли, что задержанный в Финляндии россиянин Ян Петровский не обращался лично в посольство России.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.