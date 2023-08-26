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Автомобилист накормил медведя с рук на трассе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае мужчина накормил медведя на дороге и попал на видео

Мужчина со стальными нервами решил покормить медведя в Хабаровском крае, он остановился на трассе, вышел из машины и дал хищнику лакомство. Видео опасного кормления животного очевидцы опубликовали в соцсетях.

На кадрах ролика мужчина кормит с рук довольно большого медведя, животное терпеливо ждет корм, даже когда автолюбитель поворачивается к нему спиной.

За бесстрашного местного жителя переживали авторы ролика, но хищник спокойно принял угощение и сбежал с ним в лес.

В комментариях под видео жители Хабаровского края отметили, что подобный поступок был опасен не только для мужчины, который кормил медведя: дикое животное перестанет бояться людей и в следующий раз может напасть на того, кто решит кинуть ему лакомство.

Ранее автомобилист запрыгнул на крышу после попытки покормить медведя.

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