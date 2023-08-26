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В Польше выросло число жертв «болезни легионеров»

Восемь человек стали жертвами легионеллеза в польском Жешуве

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Shutterstock

В Подкарпатье растет число случаев заражения от легионеллеза, сообщает Polskie Radio.

По информации СМИ, в Жешуве уже восемь человек скончались от заражения легионеллой. Как рассказал пресс-секретарь Университетской клинической больницы в Жешуве Анджей Срока, состояние пациента было осложнено хроническими заболеваниями, в частности у пациента была онкология.

Накануне Санэпиднадзор Польши сообщал, что у 113 пациентов, госпитализированных в нескольких польских городах, в частности в Жешуве, Дембице и других, был диагностирован легионеллез. Большинство заболевших — это пожилые люди, которые редко посещают общественные места и живут в домах без кондиционеров. До сих пор неизвестно, что является источником инфекции, уточняют польские СМИ.

Легионеллез — тяжелое респираторное заболевание, которым, как сообщает Всемирная организация здравоохранения, можно заразиться при вдыхании зараженных бактерией L. pneumophila аэрозолей, которые образуются при распылении воды, образовании струй или тумана из воды.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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