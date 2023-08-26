В Польше выросло число жертв «болезни легионеров»

В Подкарпатье растет число случаев заражения от легионеллеза, сообщает Polskie Radio.

По информации СМИ, в Жешуве уже восемь человек скончались от заражения легионеллой. Как рассказал пресс-секретарь Университетской клинической больницы в Жешуве Анджей Срока, состояние пациента было осложнено хроническими заболеваниями, в частности у пациента была онкология.

Накануне Санэпиднадзор Польши сообщал, что у 113 пациентов, госпитализированных в нескольких польских городах, в частности в Жешуве, Дембице и других, был диагностирован легионеллез. Большинство заболевших — это пожилые люди, которые редко посещают общественные места и живут в домах без кондиционеров. До сих пор неизвестно, что является источником инфекции, уточняют польские СМИ.

Легионеллез — тяжелое респираторное заболевание, которым, как сообщает Всемирная организация здравоохранения, можно заразиться при вдыхании зараженных бактерией L. pneumophila аэрозолей, которые образуются при распылении воды, образовании струй или тумана из воды.

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