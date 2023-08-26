Родители обвинили педагога детского сада в избиении ребенка в Петербурге

В Невском районе устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка в детском саду, родители заявили, что мальчика ударила воспитатель. Об этом сообщает «78.ru».

Ребенок был доставлен в детскую городскую больницу в удовлетворительном состоянии после носового кровотечения. По словам родителей четырехлетнего мальчика, в группе детского сада у него неожиданно пошла кровь из носа, воспитатель отвела его в туалет умыться и несколько раз ударила по голове.

Медики диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей, обстоятельства инцидента проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее под Волгоградом воспитательницу детского сада подозревают в избиении пятилетнего ребенка.