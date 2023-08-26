Очевидцы — о пожаре на складе пиротехники в Кемерове: «в небе гриб, как после взрыва»

Житель Кемерова Павел, ставший очевидцем пожара на складе пиротехники, рассказал «Газете.Ru», что слышал несколько «хлопков», после которых «в небе образовался гриб». Он отметил, что происходящее «выглядело жутко».

«На балконе был, когда рвануло. Взрыв был не как после боеприпаса. Хлопок, сначала несколько слабых и один большой. И в небе образовался гриб, как после взрыва. Выглядело все жутко на фоне различных событий, которые сейчас творятся. Запах непонятно, есть или нет. Но, думаю, в ту сторону, куда дует ветер, будет вонять. Потому что склад пиротехники. Уже тушат, так как слышны были пожарные машины. Взрывы до сих пор слышны. Дым уже рассеялся», — сказал он.

Еще один очевидец ЧП Роман в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что во время пожара были «искры в воздухе» и черный дым.

«Я был недалеко, когда взрыв произошел. Был сильный хлопок, и пошел густой белый дым, взрывы и искры в воздухе. Сначала потише, через пару минут прям сильно стали взрываться, минут через 10-15 пошел уже черный дым. Проехали две пожарных и одна скорая туда», — подчеркнул он.

Видеозаписи, на которых виден густой столб дыма, были опубликованы в сообществе «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте». По данным местных жителей, горит склад с пиротехникой.

Как сообщил Telegram-канал Shot, в результаты возгорания часть здания обрушилась, на месте работают экстренные службы.

Ранее склад пиломатериалов загорелся в Норильске.