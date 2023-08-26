Склад пиротехники загорелся в Кемерове

Мощный пожар в Кемерове, местные жители сообщают о громких хлопках. Кадры огромного столба дыма над районом опубликованы в группе «Инцидент Кемерово» во «ВКонтакте».

По словам горожан, предположительно, загорелся склад с пиротехникой, столб белого дыма видно из многих районов города. Жители сообщают о звуках взрывов.

По данным Telegram-канала Shot, в результате возгорания часть здания обрушилась, на месте работают экстренные службы. Огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 750 кв. м, с огнем борются более 30 человек и 11 единиц техники.

Ранее склад пиломатериалов загорелся в Норильске.