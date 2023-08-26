Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге пожарный подбросил гранату в подъезд знакомой

112: в Петербурге мужчина привязал гранату в подъезде отвергнувшей его девушки

close
100%
«112»' class="item-image" >
Телеграм-канал «112»

В Купчино в подъезде дома по улице Благодатной местные жители нашли привязанную к окну страйкбольную гранату, ее оставил там мужчина, пытавшийся добиться внимания девушки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Пугающее любовное послание девушке оставил в подъезде многоэтажки на Благодатной улице экс-возлюбленный. Предмет, похожий на боеприпас, с запиской «Граната для Оли. Прежде чем дергать за кольцо, прочитайте инструкцию в интернете РГ2S противопехотная», нашли местные жители.

Прибывшие на место сотрудники полиции разыскали адресата послания, девушка призналась, что уже неоднократно получала странные подарки от поклонника, который агрессивно настаивал на близком общении и не принял отказ.

Пылким влюбленным оказался сотрудник пожарной службы, 39-летний мужчина признался правоохранителям, что потерял голову от любви и переборщил с ухаживаниями, подбросив страйкбольную гранату.

По данным местных СМИ, мужчину задержали для выяснения обстоятельств, но спустя некоторое время отпустили.

Ранее московский слесарь отдал 1,6 млн рублей интернет-колдунье, чтобы вернуть бывшую девушку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях