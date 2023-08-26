В Петербурге пожарный подбросил гранату в подъезд знакомой

В Купчино в подъезде дома по улице Благодатной местные жители нашли привязанную к окну страйкбольную гранату, ее оставил там мужчина, пытавшийся добиться внимания девушки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Пугающее любовное послание девушке оставил в подъезде многоэтажки на Благодатной улице экс-возлюбленный. Предмет, похожий на боеприпас, с запиской «Граната для Оли. Прежде чем дергать за кольцо, прочитайте инструкцию в интернете РГ2S противопехотная», нашли местные жители.

Прибывшие на место сотрудники полиции разыскали адресата послания, девушка призналась, что уже неоднократно получала странные подарки от поклонника, который агрессивно настаивал на близком общении и не принял отказ.

Пылким влюбленным оказался сотрудник пожарной службы, 39-летний мужчина признался правоохранителям, что потерял голову от любви и переборщил с ухаживаниями, подбросив страйкбольную гранату.

По данным местных СМИ, мужчину задержали для выяснения обстоятельств, но спустя некоторое время отпустили.

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