Число отравившихся шаурмой в Москве увеличилось до 35 человек

Число отравившихся шаурмой на севере Москвы выросло до 35 человек, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, у 16 пострадавших выявили сальмонеллез.

Все пострадавшие покупали шаурму и курицу гриль в кафе «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской, д. 2, говорится в сообщении.

Кафе закрыли 23 августа, специалисты забраковали более 180 кг «обезличенной пищевой продукции и продовольственного сырья», у поставщика — 598 кг мяса кур, на которое не было сопроводительных документов.

Управление Роспотребнадзора по Москве направило в Следственный комитет РФ постановление о нарушении санитарного законодательства.

Ранее во Владимире шаурмой отравились 76 человек, из них 19 детей. Все пострадавшие покупали шаурму в пяти предприятиях общественного питания быстрого обслуживания в период с 15 по 17 августа.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.