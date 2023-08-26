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Под Новороссийском бойцовская собака покусала ребенка за голову

На пляже под Новороссийском бойцовская собака напала на ребенка

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На озере Глебовка под Новороссийском школьница пострадала от нападения собаки, владелец животного не оказал помощь окровавленному ребенку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

Девочка гуляла с друзьями на берегу озера, дети жарили на костре сосиски и заметили собаку. Они решили накормить пса, но в какой-то момент животное набросилось на 12-летнюю девочку, собака схватила ребенка за голову, у пострадавшей множественные укушенные раны.

«Дочь получила многочисленные травмы, она просто в шоке. Дети сами вызвали скорую. Врач прописал еще полгода колоть уколы от бешенства. Я узнала, что это уже не первый случай нападения именно этой собаки на детей, моя дочь четвертая. Я нашла всех пострадавших, правда, ни один из них не обращался в полицию. Завтра я буду писать заявление в ПДН», — рассказала мать девочки.

В региональном МВД факт нападения животного на ребенка подтвердили, установлено, что собаку породы стаффордширский терьер привел на пляж хозяин, мужчина отдыхал на соседнем берегу, пес переплыл озеро и набросился на детей.

После происшествия владелец животного подозвал собаку свистом, сел в машину и уехал, не попытавшись оказать помощь окровавленному ребенку. Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение владельца пса, пострадавшая девочка госпитализирована.

Ранее ротвейлер вцепился в лицо пятилетнему мальчику из-за куска мяса.

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