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В Запорожской области рассказали о планах по восстановлению аэропортов

Балицкий заявил о планах восстановить аэропорты в Запорожской области

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РИА Новости

Власти Запорожской области намерены восстанавливать существующие в регионе аэропорты с окончанием боевых действий, утверждает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагаются, что воздушные гавани в будущем смогут принимать любые типы самолетов.

«У нас есть в Мелитополе аэродром — позывной «Сосновый», я служил там, и отец там служил, поэтому его приведем в порядок, просто пока он простреливается английскими, французскими ракетами, соответственно, мы не можем его развивать...» — уточнил Балицкий.

По его словам, как только станет возможным обезопасить авиаузел, станет реальным развивать аэродром в Бердянске.

Также получится восстановить и мелитопольскую воздушную гавань, обратил внимание врио губернатора региона.

«Поэтому аэродромы нужны нам будут, и мы будем их развивать», — заметил Балицкий.

Также Балицкий утверждал, что Россия владеет всей информацией о городе Запорожье.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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