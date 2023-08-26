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Перестрелка произошла в школе в американском штате Оклахома

Четыре человека ранены при стрельбе на школьном матче в штате Оклахома в США

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Noah Berger/AP

Четыре человека получили ранения в результате перестрелки во время школьного матча по футболу в штате Оклахома в США. Об этом сообщил телеканал Fox25.

Мужчина, устроивший стрельбу, скрылся с места преступления. Это был чернокожий мужчина в серой толстовке с капюшоном.

Шеф полиции города Чокто подтвердил, что пострадали четыре человека, среди них есть школьница.

В начале июля из-за массовой стрельбы в городе Кливленд штата Огайо в США не менее девяти человек получили огнестрельные ранения. Подозреваемый открыл огонь по группе людей, а затем скрылся с места происшествия.

В том же месяце старший окружной судья Западного округа штата Техас Дэвид Гуадеррама вынес 24-летнему Патрику Крузиусу, который в 2019 году устроил массовую стрельбу в городе Эль-Пасо штат Техас, приговор, предполагающий для осужденного 90 пожизненных сроков.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.

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