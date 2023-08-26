Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде на субботу

В Гидрометцентре сообщили, что в Москве 26 августа ожидается дождь и до +22°С

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Москве и Подмосковье в субботу, 26 августа, ожидается до +22°С. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, по области местами пройдет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20...+22°С. Ожидается юго-западный, западный ветер скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +10...+12°С. Ожидается западный, северо-западный ветер скоростью 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем составит 746 мм рт. ст., а ночью — 745 мм рт. ст.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в День знаний в столице ожидается теплая и солнечная погода.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в последние выходные лета погода в Москве будет дождливой.

Ранее сообщалось, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях