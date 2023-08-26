Москвичам рассказали о погоде на субботу

В Москве и Подмосковье в субботу, 26 августа, ожидается до +22°С. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, по области местами пройдет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20...+22°С. Ожидается юго-западный, западный ветер скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +10...+12°С. Ожидается западный, северо-западный ветер скоростью 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем составит 746 мм рт. ст., а ночью — 745 мм рт. ст.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в День знаний в столице ожидается теплая и солнечная погода.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в последние выходные лета погода в Москве будет дождливой.

Ранее сообщалось, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории.