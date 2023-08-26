Врач рассказала, каких продуктов нужно избегать, чтобы продлить молодость

Врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, сотрудник центра лечения и профилактики метаболических нарушений и ожирения Наталья Силина рассказала РИА Новости, что нужно исключить из рациона продукты с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров.

Она пояснила, что речь идет, в частности, о шоколадном и фруктовом молоке, ароматизированном подслащенном твороге и йогурте, творожных сырках, промышленном мороженом, жирных сортах мяса, переработанном мясе (колбасы и сосиски); покупных соусах: майонезе, кетчупе с добавлением растительного масла и сахара.

Также она порекомендовала ограничить употребление поваренной соли — до 5 граммов в сутки, а также сахар до четырех чайных ложек в сутки или отказаться вовсе.

Силина отметила, что лучшим и безопасным вариантом продления молодости, а также защиты от болезней является разнообразное и сбалансированное питание, а также физическая активность, сон и минимизация воздействия стресса.

До этого врач дала советы для укрепления иммунитета к сезону ОРВИ.

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