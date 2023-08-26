Украинцы избили поляков и заставили их кричать проукраинские лозунги

В Варшаве украинцы напали на поляков и заставили их кричать проукраинские лозунги. Об этом пишет портал WolnośćTV.
По его информации, инцидент произошел вечером после празднования Дня независимости Украины на Вислинских бульварах в столице Польши.
«Группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков, заставив их скандировать «Слава Украине», — сказано в сообщении.
По данным WolnośćTV, поляки не стали выкрикивать этот лозунг. В результате украинцы напали на группу местных жителей и начали их избивать. Некоторые пострадавшие были доставлены в больницу, один из них до сих пор находится под наблюдением врачей.
В публикации также говорится, что на место преступления прибыла полиция, однако правоохранители ничего не предприняли и отпустили украинцев.
24 августа на Украине ежегодно отмечают День независимости.
Ранее сообщалось, что поляки жестоко избили 20-летнего украинца и его мать.
До этого стало известно, что в Германии пятеро украинских беженцев напали на русскоговорящую пару.
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