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Украинцы избили поляков и заставили их кричать проукраинские лозунги

WolnośćTV: украинцы избили поляков и заставили их кричать «Слава Украине»

В Варшаве украинцы напали на поляков и заставили их кричать проукраинские лозунги. Об этом пишет портал WolnośćTV.

По его информации, инцидент произошел вечером после празднования Дня независимости Украины на Вислинских бульварах в столице Польши.

«Группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков, заставив их скандировать «Слава Украине», — сказано в сообщении.

По данным WolnośćTV, поляки не стали выкрикивать этот лозунг. В результате украинцы напали на группу местных жителей и начали их избивать. Некоторые пострадавшие были доставлены в больницу, один из них до сих пор находится под наблюдением врачей.

В публикации также говорится, что на место преступления прибыла полиция, однако правоохранители ничего не предприняли и отпустили украинцев.

24 августа на Украине ежегодно отмечают День независимости.

Ранее сообщалось, что поляки жестоко избили 20-летнего украинца и его мать.

До этого стало известно, что в Германии пятеро украинских беженцев напали на русскоговорящую пару.

Ранее зрителей оштрафовали за крики «Слава Украине!» на концерте рок-певицы Дианы Арбениной и «Ночных снайперов».

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