Балицкий заявил, что Россия владеет всей информацией о городе Запорожье

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что РФ полностью владеет информацией о ситуации в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей.

По его словам, у российской стороны есть «практически полное понимание», включая городские цены, выплаты на автовокзалах, в больницах и «везде».

«То есть мы владеем полностью ситуацией... в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории», — сказал чиновник.

Он указал, что не только в Запорожье, но и во многих других городах, которые пока контролируют киевские власти, есть большое количество местных жителей, которые «с удовольствием рассказывают ситуацию», ждут и готовы оказывать помощь Вооруженным силам России, чтобы «быстрее избавиться» от действующего на Украине режима.

Как заявил Балицкий, у российской стороны нет «вопроса по тому, что у них происходит».

«Мы знаем все, что у них происходит, и знаем большую часть дислокаций противника, которые очень часто находятся на объектах, где дети или общежития, заводские общежития, прячутся в ПТУ», — продолжил он.

Поэтому, как указал врио губернатора, что у Вооруженных сил РФ не всегда имеется возможность наносить ракетные удары, но когда она есть, ВС РФ это делают.

Он также выразил надежду на скорое освобождение города Запорожье.

23 августа Балицкий заявил, что президент Владимир Путин одобрил концепцию 10-летней программы развития региона.

Ранее Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины.