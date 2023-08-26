Московские аэропорты закрыли на вылеты и прилеты

Над московскими аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово закрыто воздушное пространство, передает ТАСС, ссылаясь на авиационные службы.

«В настоящее время рейсы не принимаются, вылеты отложены», — сообщил представитель авиационных служб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на субботу, 26 августа, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Он заявил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.

До этого мэр столицы сообщил, что в ночь на 23 августа в Можайском районе Московской области был сбит беспилотник. По его словам, второй беспилотник попал в строящееся здание бизнес-центра «Москва-Сити».

18 августа Москва вновь стала одним из субъектов РФ, по которому пришлись удары украинских беспилотников. Тогда «прилет» также пришелся на деловой центр «Москва-Сити». Кроме того, были атакованы корабли в Черном море. Ни в одном из инцидентов пострадавших и серьезных разрушений не зафиксировано.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.