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Путин поручил заняться развитием в России транспортных средств для инвалидов

Путин дал поручение представить предложения по выпуску транспорта для инвалидов

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 ноября представить предложения о мерах по расширению выпуска транспортных средств, оборудованных для инвалидов, передает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»: представить предложения о мерах, направленных на расширение производства и использования транспортных средств, оборудованных для инвалидов», — сказано в тексте поручения.

Ранее Путин подписал законопроект, который расширяет возможности летнего отдыха для детей с инвалидностью и ОВЗ. Он подразумевает ежегодное выделение региональных квот для их инклюзивного отдыха летом.

До этого президент РФ подписал закон, который предусматривает бесплатное социальное обслуживание инвалидов боевых действий и инвалидов Великой Отечественной войны.

Ранее в России инвалидов запретили высаживать из общественного транспорта.

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