Американцу выписали огромный штраф за распространение интимных материалов девушки

В США житель Техаса получил рекордный штраф за распространение в интернете интимного фото- и видеоконтента с его бывшей девушкой. Об этом сообщает The Washington Post.

Потерпевшая подала иск на экс-бойфренда в 2022 году. В иске она указала, что мужчина создал вебсайт, сделал общедоступную папку с фото на Dropbox, завел несколько фейковых профилей в соцсетях, с которых рассылал ее откровенные фотографии ее родственникам, коллегам и незнакомцам. За нанесенный мужчиной ущерб женщина требовала от него компенсацию морального вреда в размере 100 млн долларов.

Пара была вместе на протяжении четырех лет, после чего отношения завершились болезненным расставанием: мужчина полагал, что его бывшая подруга встречается с их общим приятелем, и затаил обиду. Он долгое время преследовал экс-партнершу, а потом решился на порноместь, и занялся распространением имевшегося в его распоряжении контента. Видеозаписи мужчина делал без ведома партнерши, получив доступ к камерам в доме ее матери, где проживала женщина.

Из-за действий бывшего партнера у женщины развилось посттравматическое стрессовое расстройство, ее посещали суицидальные мысли. Потерпевшая ни раз обращалась в полицию с жалобами на преследования молодого человека, но правоохранители бездействовали.

Справедливости удалось добиться только после обращения в суд.

Суд присяжных признал мужчину виновным и увеличил сумму штрафа со 100 млн долларов до 1,2 млрд долларов. По словам одного из адвокатов женщины, такое решение говорит о презрении сообщества к подобным преследованиям. Адвокат надеется, что озвученная сумма «всколыхнет интернет» и поможет предотвратить другие случаи порномести.

Ранее в США мормонку отлучили от церкви за продажу своих интимных фотографий в интернете.