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Трудоустройство россиян до 18 лет могут упростить

Путин поручил упростить трудоустройство несовершеннолетних россиян

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность упрощения трудоустройства несовершеннолетних россиян. Об это сообщается на сайте Кремля.

Согласно указу, необходимо рассмотреть вопросы о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству граждан в возрасте от 14 до 24 лет, включая предоставление льгот работодателям при приеме на работу таких граждан и упрощение приема на работу граждан в возрасте до 18 лет.

Ранее Путин предложил ввести KPI для вузов по уровню трудоустройства выпускников.

Ключевые показатели эффективности — KPI — это числовые выраженные в абсолютных или относительных (процентных) значениях показатели для измерения результативности и эффективности предпринятых действий.

До этого в пресс-службе сети ресторанов «Вкусно – и точка» подтвердили «Газете.Ru» информацию, что с 1 июня компания будет брать на работу школьников с 15 лет. Такое решение объясняется высоким спросом в летний период.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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