Четверых пострадавших в ДТП в Калуге отправят лечиться в Москву

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что трое взрослых и ребенок, пострадавшие в четверг в ДТП в региональном центре, будут отправлены на лечение в Москву. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Взрослые: Наталья Анатольевна З. переводится в Институт им. Н. И. Пирогова; Дарья Викторовна Б, Диана Руслановна М. переводятся в Центр травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. Дети переводится в РДКБ», — сообщил Шапша.

При этом он отметил, что по другим пациентам одобрена тактика лечения, они будут находиться в региональных больницах.

Ранее сообщалось, что водитель, сбивший в Калуге 11 пешеходов, арестован на два месяца.

24 августа в Калуге водитель въехал на остановку общественного транспорта, где стояли люди. Сотрудники полиции установили, что мужчина был лишен права управления транспортным средством.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.