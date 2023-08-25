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Воронежцы попытались украсть у мошенника 4 млн рублей и стали фигурантами уголовного дела

Двоих жителей Воронежа будут судить за попытку хищения 4 млн рублей у мошенника

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Depositphotos

Двое жителей Воронежа предстанут перед судом за попытку хищения 4 млн рублей у подозреваемого в мошенничестве мужчины из Самары. Об этом сообщает МВД России.

Самарский фигурант уголовного дела о мошенничестве обратился в полицию, когда ему написал якобы «правоохранитель» и предложил помочь избежать правосудия за 4 млн рублей. После этого мужчина общался с преступниками под контролем оперативников.

После достижения необходимых договоренностей с аферистом он встретился с его сообщниками и передал им муляж пачки денег. Сразу после этого подозреваемых задержали — один из них оказался знаком с потерпевшим.

Неудавшиеся мошенники из Воронежа заключены под стражу. Полиция продолжает поиски организатора преступления.

Ранее в Москве у сотрудника института ядерных исследований РАН мошенники украли 12 млн рублей.

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